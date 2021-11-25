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Крупнейшая банда контрабандистов-кальянщиков обезврежена в России

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Партия контрабандного кальянного табака весом 150 тонн, оцениваемая на сумму свыше $100 млн, стала причиной обысков на Севастопольском рынке в Москве. Правоохранители пресекли деятельность контрабандного канала, 25 ноября сообщил телеканал РЕН ТВ.

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Следственные действия прошли в четверг и стали частью крупномасштабной операции по выявлению незаконного канала поставки кальянной продукции.

К проведению операции привлекли около 500 сотрудников различных ведомств. Руководили действиями оперативники Службы экономической безопасности ФСБ, обыски проходили по нескольким адресам.

Организатора канала задержали 23 ноября при получении около $100 тыс.

«Контрабандиста взяли с поличным», — рассказал источник.

Возбуждено уголовное дело по статье «Приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта немаркированной алкогольной продукции и немаркированных табачных изделий в особо крупном размере» УК РФ.

В гостинице «Севастопольская», где в основном находятся офисы выходцев из стран Азии и Ближнего Востока, продаются кальяны, курительные смеси, благовония, и устройства для курения наркотических смесей.

В октябре в Москве задержали сотрудника столичного управления Федеральной таможенной службы Игоря Тюкина. Задержание произошло при получении офицером взятки в размере $100 тыс. Возбуждено уголовное дело.

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