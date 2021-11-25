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Москвичей предупредили о субтропическом ливне в конце ноября

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Осень в Москве закончится аномальным субтропическим теплом и ливнем. В частности, 30 ноября выпадет треть месячной нормы осадков, а воздух прогреется до +7 градусов. Об этом 25 ноября сообщил «РИА Новости» ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Средняя температура уходящей осени в Москве и Центральной России пока лишь символически превышает многолетнюю статистику — всего на 0,3 градуса, но сезон закроется аномальным или даже рекордным теплом. К концу этого месяца теплое дыхание Атлантики усилится субтропическим воздухом восточного Средиземноморья с аномально высоким температурным фоном на 8–10 градусов выше нормы, что соответствует климатическим показателями полуторамесячной давности», — рассказал он.

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По словам синоптика, постепенно оттепель будет усиливаться и достигнет пика 30 ноября, когда столбики термометров в городе в течение суток будут колебаться между +4 и +6, а по области — между +2 и +7 градусами.

«Вероятно, при таком сценарии будет побит и дневной, и ночной температурные рекорды для этого дня. Исходя из метеостатистики, с 1948 года самая теплая ночь в столичном регионе 30 ноября наблюдалась в 2006 году — тогда метеорологи зафиксировали +4,4 градуса. А вот дневной рекорд принадлежит 1974 году, когда максимальная отметка на термометрах была 5,8 градуса тепла», — пояснил эксперт.

В то же время Тишковец предупредил, что необычайно теплая погода в Москве будет сопровождаться обложными и крайне интенсивными дождями. Общее количество выпавших осадков при этом составит 15–20 мм, то есть около 1/3 от всего месячного объема, уточнил метеоролог.

Ранее в четверг метеоролог и руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов предупредил россиян об усилении осадков в грядущие выходные. В частности, в столичном регионе в субботу, 27 ноября, дневная температура составит около +1...+3 градуса, а ночью будет около нуля. В воскресенье же осадки усилятся, а температура может дойти до +4 градусов.

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