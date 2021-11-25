Центр спортивной борьбы решили построить в Ульяновске

Губернатор Ульяновской области Алексей Русских обсудил с президентом Федерации спортивной борьбы России Михаилом Мамиашвили концепцию создания Центра борьбы.

«В 2022 году мы продолжим реализовывать приоритетные направления федерального проекта «Спорт — норма жизни». Возведение Центра борьбы позволит создать спортивный объект для жителей нового микрорайона в шаговой доступности», — отметил Алексей Русских.

Центр спортивной борьбы планируется возвести в новом жилом микрорайоне Заволжского района Ульяновска. Сейчас ведется проектирование сооружения, пишет ulpravda.ru. Михаил Мамиашвили отметил эффективную совместную работу профильного ведомства и региональной федерации борьбы в этом направлении.

Ранее в Самаре состоялся чемпионат России среди мужчин и женщин по карате кекусинкай в дисциплине синкекусинкай. В турнире приняли участие 120 сильнейших спортсменов из 24 регионов РФ. Самарскую область представили семь спортсменов: трое в дисциплине кумите, остальные — в ката. Лучший результат продемонстрировала представительница Кинельского района Ирина Фадеева, занявшая четвертое место в дисциплине ката. В борьбе за бронзу Ирина уступила сопернице из Ульяновской области Анастасии Беловой.

«По итогам прошедших стартов будет сформирована российская сборная, которая выступит на чемпионате мира в Японии в мае 2022 года», — прокомментировал Павел Шор, президент федерации синкекусинкай Самарской области.