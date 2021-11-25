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Благоустройство парка Юрия Гагарина началось в Пскове

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В псковском парке Юрия Гагарина ведется благоустройство в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Подрядчик подготовил зону под детский игровой комплекс, прокладывает пешеходные дорожки, восстанавливает грунт для будущего газона и ведет подготовку к монтажу уличного освещения, которое должно появиться в сквере до конца этого года.

Проведение последующих работ будет зависеть от погодных условий. К 31 июля 2022 года на территории парка появятся детский игровой комплекс, воркаут-площадка, площадка для мини-футбола и баскетбола. Также будут установлены малые архитектурные формы. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в городской администрации.

Проектную документацию строительства Северного обхода Пскова (второй пусковой комплекс) скорректируют до 18 марта 2022 года. Электронный аукцион опубликован на сайте госзакупок. Начальная (максимальная) цена контракта превышает 4 млн рублей. Общая протяженность второго пускового комплекса составит 8,7 км, его планируется сдать в эксплуатацию к декабрю 2023 года.

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