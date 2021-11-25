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Авиакомпаниям компенсируют отмену вывозных рейсов из Танзании и Турции

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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о предоставлении российским авиакомпаниям в текущем году компенсаций за отмену вывозных рейсов из Турции и Танзании в период приостановления авиасообщения из-за пандемии коронавируса. Соответствующий документ опубликован 25 ноября на официальном интернет-портале правовой информации.

«Утвердить правила предоставления из федерального бюджета в 2021 году субсидий российским организациям воздушного транспорта на возмещение затрат, понесенных при выполнении мероприятий по обеспечению вывоза граждан РФ из Турецкой Республики и Объединенной Республики Танзания», — сказано в постановлении.

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Как уточняется в документе, размер предоставляемой субсидии будет рассчитываться по формуле вычета выручки, полученной авиакомпанией от перевозки пассажиров на осуществленных рейсах из общей суммы затрат на выполнение международного рейса, которая включает в себя оплату труда летного состава, затраты на горюче-смазочные материалы, а также аэронавигационное, наземное обслуживание и обслуживание в аэропорту.

При этом точный объем средств, которые будут выделены из бюджета на данные компенсации, в постановлении не указан.

16 ноября оперштаб продлил приостановку авиасообщения с Танзанией до 1 декабря текущего года включительно.

Решение о приостановке регулярных рейсов с этой страной было принято 15 апреля в связи с непростой эпидемиологической обстановкой.

В тот же день было приостановлено авиасообщение с Турцией. Тогда глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что из поездок в эту республику россияне привозят самые разные штаммы COVID-19.

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