Токаев выразил соболезнования в связи с гибелью шахтеров в Кузбассе

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил в четверг, 25 ноября, российскому лидеру Владимиру Путину соболезнования в связи с трагедией на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области. Текст телеграммы опубликовала пресс-служба Токаева.

«Разделяя горечь невосполнимой утраты, от имени народа Казахстана и себя лично выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибших», — говорится телеграмме.

Глава государства также пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим, передает RT.

Ранее в четверг число пострадавших в результате задымления в шахте возросло до 51, сообщает телеканал «Звезда». Амбулаторное лечение проходят 13 пострадавших, 38 человек госпитализированы.

В этот же день группа сотрудников МЧС РФ не вышла из шахты «Листвяжная». Они должны были покинуть шахту после объявления о приостановке аварийных работ. Спустя некоторое время тела троих человек из пропавшего горноспасательного звена были обнаружены, сообщает телеканал «360». Судьба остальных остается неизвестной.

Утром 25 ноября в горной выработке ООО «Шахта «Листвяжная» произошло задымление. 11 шахтеров погибли. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Генпрокурор России Игорь Краснов поручил провести проверки промышленной безопасности на всех шахтах в Кемеровской области.

Цивилев объявил в регионе трехдневный траур по погибшим шахтерам, который пройдет с 26 по 28 ноября. Также он встретился с родственниками горняков, которые в данный момент остаются в шахте.

Президент России Владимир Путин поручил организовать помощь пострадавшим. Он выразил глубокие соболезнования семьям погибших.