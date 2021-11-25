Более 150 деревьев планируют вырубить в Омске под строительство складов
В комиссию по сносу и озеленению Омска поступил запрос на снос 153 деревьев на улице 2-я Солнечная. Решение планируется принять 26 ноября на заседании горкомиссии по вырубкам.
Как следует из проекта протокола, в комиссию обратилось ООО «Логопарк «Солнечный». Компания планирует возвести на участке на улице 2-я Солнечная, 52 логистический парк, включающий складские и производственные помещения, пишет ИА «Город55».
Среди деревьев, попадающих под вырубку, числится 140 берез, 10 тополей и три ивы. Все объекты здоровые, поэтому будет предусмотрена компенсационная высадка из расчета три крупномерных саженца взамен одного снесенного.
Компания предлагает высадить 459 шаровидных ив на улице Дианова на участке от Дергачева до АЗС на 2-й Солнечной, 40/1.
Ранее сообщалось, что в 2022 году в Омске стартует первый этап благоустройства Городского сада. В рамках национального проекта «Формирование комфортной городской среды» на обновление территории в границах улицы Броз Тито – проспекта Карла Маркса – улицы Короленко – улицы Ленина выделено 20 млн рублей. Концепция предполагает разделение Городского сада на четыре функциональные зоны.