Врио главы МЧС заявил об отсутствии данных о втором взрыве в шахте «Листвяжная»

Данных о том, что в кузбасской шахте «Листвяжная» прогремел второй взрыв, нет. Об этом 25 ноября заявил журналистам врио главы МЧС Александр Чуприян.

По словам врио министра МЧС, у него нет таких данных.

«Вся приборная сеть объективного контроля нарушена взрывом. Спасатели таких данных не подтверждают», — подчеркнул он.

Чуприян отметил, что дыхательные аппараты пропавших горноспасателей имеют запас работы в четыре часа. Самоспасатель работает еще один час, добавил он.

Работы в шахте осложнены повышением температуры, высокой концентрацией опасных газов, включая взрывоопасный метан. Риски минимизируются, но сама работа уже имеет высокий риск.

Звно горноспасателей пропало в шахте днем 25 ноября. Они не вышли из шахты «Листвяжная», хотя должны были покинуть шахту после объявления о приостановке аварийных работ. Позднее были найдены тела троих пропавших спасателей.

Утром 25 ноября в горной выработке ООО «Шахта «Листвяжная» произошло задымление. 11 шахтеров погибли, 51 человек пострадал. В настоящий момент в шахте остаются 35 горняков.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Генпрокурор России Игорь Краснов поручил провести проверки промышленной безопасности на всех шахтах в Кемеровской области.

Губернатор Сергей Цивилев объявил в регионе трехдневный траур по погибшим шахтерам, который пройдет с 26 по 28 ноября. Он встретился с родственниками горняков, которые остаются в шахте.

Президент России Владимир Путин поручил организовать помощь пострадавшим на шахте «Листвяжная». выразил глубокие соболезнования семьям погибших.