Благоустройство площади Ленина в Симферополе завершат в декабре

Затянувшиеся работы по благоустройству площади имени Ленина в Симферополе обещают завершить до конца 2021 года. Такое обязательство взял на себя подрядчик, доложил главе Крыма Сергею Аксенову глава администрации города Валентин Демидов.

«Подрядная организация взяла на себя обязательства выполнить все работы до конца года. Мы считаем, что это вполне реальная задача, потому что, по сути, выполнены все работы, осталось только уложить (покрытие на) площади, работы по которой уже сейчас проходят. Мы видим положительную динамику, я ежедневно на объекте», — сказал Демидов.

Он уточнил, что подрядчик «существенно увеличил производственные мощности» на объекте, передает Крыминформ.

Изначально благоустройство центральной площади столицы Крыма должны были завершить к 1 сентября. Затем глава горадминистрации Валентин Демидов попросил главу республики Сергея Аксенова продлить сроки до 20 октября «по объективным причинам». Уже в начале сентября стало известно, что выполненные работы придется переделывать из-за их плохого качества. Сроки сдвинули к 20 декабря. В начале ноября сообщалось, что завершение работ возможно лишь в 2022 году.

Строительство объездной дороги Симферополя на участке Дубки–Левадки планируют закончить в следующем году. Об этом начальник службы автодорог республики Валерий Васякин заявил ранее в ноябре.

«На сегодняшний день завершены работы по обследованию и диагностике, собраны сложные данные, необходимые для завершения проектных работ и получения предварительного заключения до 1 февраля 2022 года. Ввод объекта в эксплуатацию планируем до конца следующего года», — заявил Васякин.