Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Общество
Врио главы МЧС подтвердил гибель троих спасателей на шахте в Кузбассе
Экономика
ЦБ подтвердил прогноз о снижении годовой инфляции до 4-4,5% в 2022 г.
Мир
В ЛНР заявили о гибели более 1,7 тыс. мирных жителей от действий Украины
Общество
Северная Осетия при повторном голосовании поддержала проект о QR-кодах
Мир
В офисе Зеленского опровергли планы по введению военного положения на Украине
Мир
Вучич заявил о получении Сербией российских ПТРК «Корнет» до конца года
Общество
В Петербурге с 27 декабря в отели будут заселять по QR-коду или ПЦР-тесту
Общество
Мишустин призвал сделать медицинскую помощь доступнее
Мир
В Чехии введут режим ЧС из-за ситуации с коронавирусом
Общество
Губернатор Кемеровской области посетил пострадавших шахтеров в больнице

Благоустройство площади Ленина в Симферополе завершат в декабре

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Затянувшиеся работы по благоустройству площади имени Ленина в Симферополе обещают завершить до конца 2021 года. Такое обязательство взял на себя подрядчик, доложил главе Крыма Сергею Аксенову глава администрации города Валентин Демидов.

«Подрядная организация взяла на себя обязательства выполнить все работы до конца года. Мы считаем, что это вполне реальная задача, потому что, по сути, выполнены все работы, осталось только уложить (покрытие на) площади, работы по которой уже сейчас проходят. Мы видим положительную динамику, я ежедневно на объекте», — сказал Демидов.

Он уточнил, что подрядчик «существенно увеличил производственные мощности» на объекте, передает Крыминформ.

Изначально благоустройство центральной площади столицы Крыма должны были завершить к 1 сентября. Затем глава горадминистрации Валентин Демидов попросил главу республики Сергея Аксенова продлить сроки до 20 октября «по объективным причинам». Уже в начале сентября стало известно, что выполненные работы придется переделывать из-за их плохого качества. Сроки сдвинули к 20 декабря. В начале ноября сообщалось, что завершение работ возможно лишь в 2022 году.

Строительство объездной дороги Симферополя на участке Дубки–Левадки планируют закончить в следующем году. Об этом начальник службы автодорог республики Валерий Васякин заявил ранее в ноябре.

«На сегодняшний день завершены работы по обследованию и диагностике, собраны сложные данные, необходимые для завершения проектных работ и получения предварительного заключения до 1 февраля 2022 года. Ввод объекта в эксплуатацию планируем до конца следующего года», — заявил Васякин.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021