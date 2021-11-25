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В Британии сообщили о планах увеличить свое военное присутствие в мире

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Великобритания намерена увеличить свое глобальное военное присутствие в ближайшие годы для более эффективного реагирования на возможные угрозы в разных частях мира. Об этом говорится в плане модернизации сухопутных войск королевских вооруженных сил, опубликованном в четверг, 25 ноября, минобороны страны.

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Согласно документу, основные наземные военные региональные хабы страны будут базироваться в Германии, Кении и Омане. Кроме того, на базе 16-й десантно-штурмовой бригады и 1-й бригады армейской авиации будут созданы силы глобального реагирования, которые при необходимости можно будет задействовать как при ведении боевых действий, так и при оказании гуманитарной помощи.

Силы глобального реагирования будут укреплены дополнительным мотострелковым батальоном, саперным батальоном, батальоном материально-технического обеспечения, артиллерийской батареей, а также вертолетами Apache и Chinook новой модификации.

В марте стало известно, что британские вооруженные силы создадут полк рейнджеров, которые будут специализироваться на спецоперациях и участии в гибридных конфликтах.

В середине ноября 2020 года стало известно, что правительство Соединенного Королевства направит на оборонные расходы дополнительно £16,5 млрд в течение четырех лет. Таким образом, оборонный бюджет увеличится на 10%. Это будет рекордная сумма инвестиций за последние 30 лет.

В том же месяце премьер-министр Великобритании Борис Джонсон пообещал разработать лазерное оружие для вооруженных сил государства.

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