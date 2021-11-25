Врач рассказала о пользе вакцинации от COVID-19 для беременных

У беременных риск заболеть COVID-19 не выше и не ниже, чем у женщин, не вынашивающих ребенка. Защитить мать и ребенка может вакцина, рассказала 25 ноября «Известиям» врач акушер-гинеколог центра репродуктивного здоровья «СМ Клиника» Екатерина Матвеева.

«У большинства инфицированных наблюдаются только легкие или умеренные симптомы простуды, а самые распространенные симптомы у беременных — повышение температуры и кашель», — рассказала специалист.

По ее словам, высокий процент беременных женщин болеют бессимптомно, а уровни осложнений, которые могут быть после вакцинации у привитых женщин, также не ниже и не выше.

«Иммунологи доказали, что последовательности аминокислот, которые образуют группу белков, влияющих на имплантацию эмбриона при беременности, и те, из которых образуется белок вируса, абсолютно не похожи. Другими словами, они образуют совершенно разную структуру. Поэтому антитела, направленные на спайк-белок, перекрестно никак не пересекаются с белком имплантации», — объяснила Матвеева.

Она отметила, что если женщина в редких случаях может заразить ребенка коронавирусом. На передачу инфекции не влияют способ рождения, кормление или нахождение матери и новорожденного вместе.

«Уже доказано, что вакцина от COVID-19 не влияет отрицательно на овуляцию и менструацию в целом, не понижает уровень фертильности, а также не оказывает отрицательного влияния на сперматогенез у мужчин», — продолжила гинеколог.

Вакцинация не ухудшает течение беременности, а беременным в особой группе риска прививка рекомендована. Она способна защитить ребенка, заключила специалист.