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В ТиНАО женщина-водитель насмерть сбила пешехода

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Водитель в ТиНАО насмерть сбила пешехода, переходившего проезжую часть в неположенном месте. Об этом сообщили в четверг, 25 ноября, в пресс-службе столичного управления ГИБДД.

«В селе Былово поселения Краснопахорское, на улице Ельская, водитель автомобиля Nissan Qashqai совершила наезд на мужчину 1963 года рождения, который переходил дорогу вне пешеходного перехода. От полученных травм он скончался на месте», — рассказали в ведомстве агентству городских новостей «Москва».

В настоящее время на месте работают сотрудники следственно-оперативной группы и ГИБДД.

Накануне в Тюмени водитель за рулем BMW насмерть сбил двоих дорожных рабочих, оба скончались на месте. Иномаркой управлял сотрудник следственного комитета по Тюменской области, находясь в нетрезвом виде, сообщает телеканал «360».

Майора Павла Шадрина уволили со службы по отрицательным мотивам, сообщает телеканал «Звезда». 25 ноября суд арестовал его на два месяца.

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