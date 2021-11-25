Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
Украина потребовала от Испании отозвать учебники с российским Крымом
Мир
Меркель обсудила с Зеленским ситуацию в Донбассе и миграционный кризис
Экономика
Авиакомпаниям компенсируют отмену вывозных рейсов из Танзании и Турции
Мир
В МИД Сербии назвали историческим газовый контракт с Россией
Мир
Роботы-воспитатели появились в детских садах Южной Кореи
Общество
В ВОЗ заявили о прохождении Россией пика волны COVID-19
Мир
Токаев выразил соболезнования в связи с гибелью шахтеров в Кузбассе
Наука
Космический корабль «Прогресс МС-17» затопили в Тихом океане
Армия
Военные РФ начали слежение за вошедшим в Черное море эсминцем США
Мир
В Британии сообщили о планах увеличить свое военное присутствие в мире

Эксперты обсудили действия КПРФ на фоне скандала с Рашкиным

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Партия КПРФ — правая консервативная политсила, которая не имеет ничего общего с левыми движениями. Такое мнение выразил руководитель экспертного совета ЭИСИ Глеб Кузнецов, комментируя ситуацию с незаконной охотой депутата-коммуниста Валерия Рашкина, которого 25 ноября лишили депутатской неприкосновенности.

За лося ответит: Валерия Рашкина готовы лишить неприкосновенности
Почему в партии его всё же будут защищать и каковы прогнозы политологов по поводу карьеры депутата

По словам эксперта, во всем мире левые партии выступают в поддержку запрета охоты, считая такое развлечение «уделом аристократов».

«Сейчас у всех на слуху охотничий скандал с депутатом от КПРФ Валерием Рашкиным. Если левый европейский депутат незаконно убьет лося, то его незамедлительно выгонят из парламента и партии, поскольку подобное времяпрепровождение идет вразрез с идеями о защите прав рабочего класса и борьбе с олигархами. Но КПРФ старается Рашкина защищать», — указал он в ходе круглого стола «КПРФ-2021: кадровый и идейный кризис» в МИА «Россия сегодня».

В свою очередь, директор Института новейших государств Алексей Мартынов отметил, что представители политсилы выгораживают Рашкина, заявляя о политических мотивах обвинения.

Ранее в четверг было принято решение лишить Рашкина депутатской неприкосновенности. «За» проголосовали 345 человек, «против» — 54, один воздержался. Госдума также дала согласие на возбуждение против Рашкина уголовного дела.

Генпрокурор России Игорь Краснов, в свою очередь, подчеркнул, что в деле Рашкина нет политической подоплеки. Он назвал обоснованной меру пресечения для депутата в виде запрета определенных действий.

29 октября комитет охотничьего хозяйства и рыболовства Саратовской области подал в полицию заявление на Рашкина по подозрению в незаконной охоте. Сотрудники комитета совместно с правоохранителями проводили рейды под Саратовом, когда услышали выстрелы на территории охотничьих угодий Саратовского областного общества охотников и рыболовов.

Инспекторы обнаружили автомобиль, в котором находились два человека, одним из которых оказался Рашкин, а в багажнике — части туши лося, ножи и топор.

Лишь 19 ноября Рашкин признался, что застрелил лося в Саратовской области. По его словам, он якобы перепутал животное с кабаном в условиях плохой видимости, используя тепловизор. Позже он сказал, что не уклоняется от допросов и готов дать показания следствию.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021