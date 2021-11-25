Эксперты обсудили действия КПРФ на фоне скандала с Рашкиным

Партия КПРФ — правая консервативная политсила, которая не имеет ничего общего с левыми движениями. Такое мнение выразил руководитель экспертного совета ЭИСИ Глеб Кузнецов, комментируя ситуацию с незаконной охотой депутата-коммуниста Валерия Рашкина, которого 25 ноября лишили депутатской неприкосновенности.

По словам эксперта, во всем мире левые партии выступают в поддержку запрета охоты, считая такое развлечение «уделом аристократов».

«Сейчас у всех на слуху охотничий скандал с депутатом от КПРФ Валерием Рашкиным. Если левый европейский депутат незаконно убьет лося, то его незамедлительно выгонят из парламента и партии, поскольку подобное времяпрепровождение идет вразрез с идеями о защите прав рабочего класса и борьбе с олигархами. Но КПРФ старается Рашкина защищать», — указал он в ходе круглого стола «КПРФ-2021: кадровый и идейный кризис» в МИА «Россия сегодня».

В свою очередь, директор Института новейших государств Алексей Мартынов отметил, что представители политсилы выгораживают Рашкина, заявляя о политических мотивах обвинения.

Ранее в четверг было принято решение лишить Рашкина депутатской неприкосновенности. «За» проголосовали 345 человек, «против» — 54, один воздержался. Госдума также дала согласие на возбуждение против Рашкина уголовного дела.

Генпрокурор России Игорь Краснов, в свою очередь, подчеркнул, что в деле Рашкина нет политической подоплеки. Он назвал обоснованной меру пресечения для депутата в виде запрета определенных действий.

29 октября комитет охотничьего хозяйства и рыболовства Саратовской области подал в полицию заявление на Рашкина по подозрению в незаконной охоте. Сотрудники комитета совместно с правоохранителями проводили рейды под Саратовом, когда услышали выстрелы на территории охотничьих угодий Саратовского областного общества охотников и рыболовов.

Инспекторы обнаружили автомобиль, в котором находились два человека, одним из которых оказался Рашкин, а в багажнике — части туши лося, ножи и топор.

Лишь 19 ноября Рашкин признался, что застрелил лося в Саратовской области. По его словам, он якобы перепутал животное с кабаном в условиях плохой видимости, используя тепловизор. Позже он сказал, что не уклоняется от допросов и готов дать показания следствию.