MediaTek исправила первые три уязвимости в своих процессорах
Компания MediaTek исправила три ранее обнаруженные уязвимости в своих процессорах. Для последней, которая повышает привилегии пользователя в системе, защита появится в декабре, 25 ноября узнали «Известия».
Тайваньский поставщик оценил уязвимости CVE-2021-0661, CVE-2021-0662, CVE-2021-0663 как угрозы среднего уровня. По мнению специалистов, нельзя быть уверенным, что производители, использующие процессоры MediaTek в гаджетах, оперативно интегрировали защиту в свои прошивки.
В российском офисе компании Орро не дали однозначного ответа на вопросы об интеграции защиты от обнаруженных уязвимостей, но отметили отслеживание развития событий.
«Мы работаем более чем в 50 странах и регионах мира и высоко ценим конфиденциальность и безопасность данных наших пользователей. Сбор пользовательских данных, а также защита данных и информационная безопасность соответствуют законам каждой страны, где мы представлены», — рассказал представитель вендора.
Как отмечает «Газета.Ru», сотрудники компании Check Point Research обнаружили несколько уязвимостей в чипах MediaTek, используемых в смартфонах. Недочеты позволяли хакерам прослушивать звонки владельца гаджета.
Полную версию читайте в материале «Находка кода: до 33% смартфонов в РФ могут быть уязвимы для прослушки через процессор».