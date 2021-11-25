Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Общество
Врио главы МЧС подтвердил гибель троих спасателей на шахте в Кузбассе
Экономика
ЦБ подтвердил прогноз о снижении годовой инфляции до 4-4,5% в 2022 г.
Мир
В ЛНР заявили о гибели более 1,7 тыс. мирных жителей от действий Украины
Общество
Северная Осетия при повторном голосовании поддержала проект о QR-кодах
Мир
В офисе Зеленского опровергли планы по введению военного положения на Украине
Мир
Вучич заявил о получении Сербией российских ПТРК «Корнет» до конца года
Общество
В Петербурге с 27 декабря в отели будут заселять по QR-коду или ПЦР-тесту
Общество
Мишустин призвал сделать медицинскую помощь доступнее
Мир
В Чехии введут режим ЧС из-за ситуации с коронавирусом
Общество
Губернатор Кемеровской области посетил пострадавших шахтеров в больнице

В Санкт-Петербурге завершился марафон «Искусство ПоЗнания»

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Санкт-Петербурге завершился марафон «Искусство ПоЗнания». Об этом в четверг, 25 ноября, сообщает пресс-служба общества «Знание».

Разумен и велик: как архангельский крестьянин создал в России науку
310 лет назад родился Михайло Ломоносов

В ходе марафона зрители и спикеры обсудили актуальные темы российской культуры, искусства и образа России в историческом и современном мире.

В открытых дискуссиях и лекциях приняли участие известные музыканты, дизайнеры, телеведущие, художники, руководители музеев и государственные деятели. Завершился финальный день марафона трансляцией экскурсии по музею-заповеднику «Петергоф» вместе с директором музея Еленой Кальницкой.

«Знание и понимание культуры, искусства, истории своей страны крайне важны для каждого человека. Они побуждают его мыслить, интересоваться окружающим. А учитывая, что аудитория наших мероприятий в среднем более молодежная, мы стараемся подавать достаточно сложные темы через личности спикеров и их истории. Мне кажется, количество просмотров и вопросов от зрителей подтверждает, что мы выбрали верный формат», — заявил генеральный директор российского общества «Знание» Максим Древаль.

Мероприятие было организовано в партнерстве с Российским военно-историческим обществом при поддержке Санкт-Петербургского международного культурного форума и лектория «Достоевский».

В июле Древаль сообщил, что организация проведет в 2021 году конкурс «Лига лекторов». По его словам, общество хочет «ежегодно награждать самых крутых лекторов, компании, вузы, школы — тех, кто внес наибольший вклад в просветительскую деятельность».

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021