В Санкт-Петербурге завершился марафон «Искусство ПоЗнания». Об этом в четверг, 25 ноября, сообщает пресс-служба общества «Знание».

В ходе марафона зрители и спикеры обсудили актуальные темы российской культуры, искусства и образа России в историческом и современном мире.

В открытых дискуссиях и лекциях приняли участие известные музыканты, дизайнеры, телеведущие, художники, руководители музеев и государственные деятели. Завершился финальный день марафона трансляцией экскурсии по музею-заповеднику «Петергоф» вместе с директором музея Еленой Кальницкой.

«Знание и понимание культуры, искусства, истории своей страны крайне важны для каждого человека. Они побуждают его мыслить, интересоваться окружающим. А учитывая, что аудитория наших мероприятий в среднем более молодежная, мы стараемся подавать достаточно сложные темы через личности спикеров и их истории. Мне кажется, количество просмотров и вопросов от зрителей подтверждает, что мы выбрали верный формат», — заявил генеральный директор российского общества «Знание» Максим Древаль.

Мероприятие было организовано в партнерстве с Российским военно-историческим обществом при поддержке Санкт-Петербургского международного культурного форума и лектория «Достоевский».

В июле Древаль сообщил, что организация проведет в 2021 году конкурс «Лига лекторов». По его словам, общество хочет «ежегодно награждать самых крутых лекторов, компании, вузы, школы — тех, кто внес наибольший вклад в просветительскую деятельность».