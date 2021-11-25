В Москве представили рейтинг лучших российских вин

В Москве 25 ноября были представлены итоги национального проекта «Винный гид России – 2021». В составлении рейтинга отечественных вин принимали участие лучшие сомелье и эксперты отрасли, а также Роскачество. Результаты исследования представлены на сайте организации.

Как рассказал «РИА Новости» глава Союза сомелье России и руководитель проекта Артур Саркисян, для формирования рейтинга эксперты проводят исследование вин в ценовой категории от 250 до 1 тыс. рублей. При этом главным критерием отбора является производство напитка из отечественного винограда и его высокое качество.

«Десять лет назад, когда я только начинал заниматься российским вином, это никому не было интересно, но сейчас картина сильно изменилась. Наконец появилось стабильное ровное качество, которого нам так не хватало», — сказал Саркисян.

В то же время он отметил трудности, которые возникли при составлении гида, в первую очередь из-за коронавируса.

«Пандемия повлияла на органолептику многих членов дегустационной комиссии. К сожалению, у многих из-за перенесенного заболевания были изменения во вкусе, поэтому их попросту не допустили к работе», — уточнил глава Союза сомелье.

Роскачество сообщает, что комиссия проверила 30 виноделен и 610 наименований. Так, на первом месте среди сухих красных вин оказалось «Крю Лермонт Саперави» от Fanagoria, а второе и шестое место досталось крымским напиткам от производителя Alma Valley, из которых в этом году была особо отмечена линейка «АВ Кюве», сваренная из трех сортов винограда.

Среди сухих белых в первую тройку лидеров снова вошли крымские вина: золото — «Алиготе Инкерман», серебро — «ЗБ вайн Совиньон Блан», бронза — «Шардоне отборное» ESSE.

В топ-3 полусладких белых попали: «Весеннее вино» с защищенным географическим указанием «Крым», «Мускат» Inkerman и «Мускат Оттонель» серии «Баккал Су».

По итогам исследования в Роскачестве констатировали, что «Винный гид России – 2021» развеял потребительский миф о дороговизне качественных вин из российского винограда. Там уточнили, что тройка лучших белых сухих вин, приведенных в рейтинге, обойдется покупателю в 420–479 рублей за бутылку, лучшее полусухое белое — 390 рублей за бутылку. Вместе с тем диапазон цен на качественные полусладкие вина довольно широкий — от 390 до 889 рублей за бутылку.

Ранее, 18 ноября, стало известно, что на создание центра селекции винограда в Крыму из госбюджета направят 1,6 млрд рублей. Уточнялось, что открытие центра запланировано на 2025 год. В общей сложности на строительство будет выделено 3,2 млрд рублей.