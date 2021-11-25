РЕН ТВ — самый популярный источник информации для пользователей сети ОК в октябре

«Одноклассники» опубликовали рейтинг популярности СМИ в ОК за октябрь 2021-го.

По итогам октября РЕН ТВ стал самым цитируемым источником в популярной социальной сети. Охват публикаций телеканала в ОК составил 218,2 тыс. Вторую и третью строчки рейтинга получили «РИА Новости» (187,4 тыс.) и Life.ru (163,1 тыс.)

В топ тем июня попали материалы РЕН ТВ о награде мужчины, который заступился за девушку в метро, о рабочих планах президента в день рождения и др.

Каждый месяц «Одноклассники» совместно с компанией «Медиалогия» составляют рейтинги активности СМИ в соцсети. Первый рейтинг показывает охват публикаций СМИ в «Одноклассниках». В основе методики — анализ ссылок на сообщения СМИ, размещенных пользователями в своих учетных записях в соцмедиа, и отметок «Класс!».

РЕН ТВ — один из крупнейших частных национальных телеканалов. Сеть телеканала РЕН ТВ объединяет 1137 независимых эфирных и кабельных компаний в России, странах СНГ и Балтии. РЕН ТВ по России в целом ежедневно смотрит более 25 млн человек, что составляет около 20% от всего населения страны.