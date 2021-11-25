Женщина пострадала при обрушении облицовки фасада здания в Москве

Женщина пострадала в Москве после того, как на нее упал кусок облицовки фасада здания.

Инцидент произошел у дома 47 на проспекте Мира в четверг, 25 ноября. Обломки облицовки упали на тротуар. В результате проходившая мимо пожилая женщина получила травму ноги, ей потребовалась медицинская помощь.

По факту случившегося прокуратура организовала проверку, пишет РЕН ТВ.

23 ноября в Уфе девушка получила травму из-за схода снега с крыши жилого дома. 23-летняя пострадавшая обратилась в травмпункт за медицинской помощью. От госпитализации она отказалась.