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Эксперт раскрыл схему поиска мошенниками своих жертв в период распродаж

Эксперт Ульянов раскрыл схему поиска мошенниками своих жертв в период распродаж
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В преддверии распродаж активизируются как продавцы, так и покупатели. При этом до того, как дойти до торговых площадок, мошенники начинают «работать» с потенциальными жертвами, рассказал «Известиям» 25 ноября руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов.

По его словам, уже за некоторое время до старта распродаж клиентов заманивают в мошеннические схемы в интернете, каналах, мессенджерах подставными рекламами и фейковыми аккаунтами.

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Бдительность покупателей с учетом большого количества реальных предложений притупляется, в итоге до настоящих маркетплейсов очень часто люди не доходят.

«Если группа — несколько тысяч человек, и заходит какой-то очередной участник и бросает ссылку на классное предложение, которое очень дешевое, выгодное, какой-то нужный товар. Конечно, все бросаются кликать, смотреть», — отметил эксперт.

Даже если мошенники получат 2% тех, кто кликнул на предложение, то для них это приличная аудитория, указал специалист.

По его мнению, торговые площадки должны сами выявлять и блокировать такие аккаунты, бороться с ними. В большинстве случаев площадка часто несет ответственность как перед покупателями, так и перед продавцами за мошеннические действия.

Ульянов напомнил, что в маркетплейсе перевод денег не происходит моментально. Процедура проводится в несколько этапов, поэтому большого количества мошеннических магазинов на маркетплейсах нет.

«И большая заслуга маркетплейсов всегда состоит в том, что они немножко очищают этот рынок от мошенников, потому что, посмотрев просто в интернет, там мошеннических предложений гораздо больше», — заключил он.

Ранее в четверг появилась информация, что в преддверии сезона распродаж в РФ активизировались мошенники. В частности, выросла доля фейковых аккаунтов на сервисах Booking, Kafur и OLX.

Накануне стало известно, что в Москве десятки людей пострадали от действий мошенников, так как якобы не оплатили доставку товаров, которой на самом деле не было. В зону риска попали индивидуальные предприниматели.

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