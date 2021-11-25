Дело о разбойном нападении на ювелирный магазин в Ельце передали в суд

В Ельце (Липецкая область) завершили расследование уголовного дела о разбойном нападении на ювелирный магазин «Самоцветы». Материалы переданы в суд, сообщает региональная прокуратура.

По данным ведомства, 12 декабря 2020 года в помещение ювелирного магазина вошли двое мужчин и представились инспекторами противопожарной службы. При входе в зал они надели скрывающие лица маски и достали из сумки обрез охотничьего ружья. Угрожая двум сотрудникам салона, злоумышленники забрали деньги из кассы, а также все ювелирные изделия. Общая сумма похищенного составила более 9 млн рублей.

Как уточняет LipetskMedia, на выходе из магазина грабителей удалось задержать сотрудникам ЧОПа.

Обоим мужчинам предъявлено обвинение по п. «б» ч. 4 ст. 162 УК РФ («Разбой с угрозой применения насилия, опасного для жизни и здоровья, группой лиц по предварительному сговору, с применением оружия, с незаконным проникновением в иное хранилище, в особо крупном размере»). Действия одного из задержанных, 43-летнего ельчанина, также квалифицировали по ч. 1 ст. 222 УК РФ («Незаконное приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия»).

Прокурор города Елец утвердил обвинительное заключение по уголовному делу и направил материалы в суд для рассмотрения по существу.

По данным LipetskMedia, 15 декабря 2020 года ювелирный салон «Самоцветы» всё же был ограблен. Двое неизвестных забрали с прилавков все украшения, ущерб составил несколько десятков миллионов рублей. Мужчины скрылись на белой «Ниве» без номеров. Второе ограбление не раскрыто.