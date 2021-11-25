Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
Вучич сообщил о продлении Россией цены на газ для Сербии
Общество
В Татарстане выдадут QR-код получившим первый компонент вакцины
Мир
Белоруссия сообщила о совместном с Россией патрулировании границы
Общество
«Спутник V» показал лучшую на фоне других вакцин эффективность в Венгрии
Мир
Меркель призвала страны ЕС продемонстрировать единство по ситуации на Украине
Мир
Москва и Минск сформируют группу по расследованию геноцида в годы войны
Культура
Группа «Руки вверх» выпустит коллекцию NFT
Мир
Польша предложила НАТО расширить военное присутствие на восточном фланге
Мир
ЕК предложила разрешить въезд переболевшим COVID-19 и привитым одобренными вакцинами
Общество
Всем пострадавшим на шахте в Кузбассе окажут необходимую помощь

Вучич заявил о получении Сербией российских ПТРК «Корнет» до конца года

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Сербия ожидает российские противотанковые ракетные комплексы «Корнет» до конца года. Об этом в четверг, 25 ноября, заявил сербский лидер Александр Вучич после встречи с президентом России Владимиром Путиным.

«Корнеты» в тельняшках: десантников перевооружают «ракетами-убийцами»
Новый ПТРК способен уничтожить не только технику, но и отдельных солдат противника

Он отметил, что в том числе обсуждалось военно-техническое сотрудничество двух стран, добавив, что ознакомил российского коллегу с разными переменами отношения сил в регионе.

«Первые вещи мы будем иметь до конца года, это не стратегические вещи, но весьма важные тактические вещи, это ПТРК «Корнет» — пусковые установки и ракеты для них для действий против бронетехники, очень важные на нашей территории», — добавил Вучич.

О своем намерении встретиться с Путиным президент Сербии сообщил 16 октября. Целью визита он назвал обсуждение цен на газ. После самих переговоров 25 ноября стало известно, что Россия продлила Сербии цену на газ в $270 на следующие шесть месяцев.

14 ноября Вучич обратил внимание на то, что военное сотрудничество между Сербией и Россией идет прекрасно. Президент подчеркнул, что Белград получает современную технику из РФ по корректным ценам.

Противотанковые ракетные комплексы «Корнет» поступили на вооружение Российской армии с 1998 года. Задание по адаптации «Корнетов» к перспективным бронированным платформам ВДВ было выдано в 2013 году тульскому АО «Конструкторское бюро приборостроения имени Шипунова». Сообщалось, что, помимо гусеничных БМД-4М, комплексы будут установлены и на высокомобильных колесных шасси.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021