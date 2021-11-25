Вучич заявил о получении Сербией российских ПТРК «Корнет» до конца года

Сербия ожидает российские противотанковые ракетные комплексы «Корнет» до конца года. Об этом в четверг, 25 ноября, заявил сербский лидер Александр Вучич после встречи с президентом России Владимиром Путиным.

Он отметил, что в том числе обсуждалось военно-техническое сотрудничество двух стран, добавив, что ознакомил российского коллегу с разными переменами отношения сил в регионе.

«Первые вещи мы будем иметь до конца года, это не стратегические вещи, но весьма важные тактические вещи, это ПТРК «Корнет» — пусковые установки и ракеты для них для действий против бронетехники, очень важные на нашей территории», — добавил Вучич.

О своем намерении встретиться с Путиным президент Сербии сообщил 16 октября. Целью визита он назвал обсуждение цен на газ. После самих переговоров 25 ноября стало известно, что Россия продлила Сербии цену на газ в $270 на следующие шесть месяцев.

14 ноября Вучич обратил внимание на то, что военное сотрудничество между Сербией и Россией идет прекрасно. Президент подчеркнул, что Белград получает современную технику из РФ по корректным ценам.

Противотанковые ракетные комплексы «Корнет» поступили на вооружение Российской армии с 1998 года. Задание по адаптации «Корнетов» к перспективным бронированным платформам ВДВ было выдано в 2013 году тульскому АО «Конструкторское бюро приборостроения имени Шипунова». Сообщалось, что, помимо гусеничных БМД-4М, комплексы будут установлены и на высокомобильных колесных шасси.