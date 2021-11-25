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Температура воздуха превысит норму на семь градусов в Татарстане

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Синоптики прогнозируют потепление в ближайшие дни в Татарстане. Среднесуточная температура воздуха будет превышать норму на 5–7 градусов.

Согласно прогнозу управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды республики, 26 и 27 ноября Татарстан окажется на периферии антициклона. Из-за близости атмосферных фронтов ожидается выпадение осадков в виде мокрого снега. Ветер усилится до 15–20 м/с, пишет InKazan.ru.

В ночь на 26 ноября температура воздуха опустится до –2…–8 градусов. В дневные часы потеплеет до –3…+1 градуса, на дорогах появится гололедица. Такая же температура ожидается 27 ноября.

29 и 30 ноября дневная температура будет подниматься до +2 градусов.

Ранее синоптики спрогнозировали значительное похолодание в Ростовской области. Температура воздуха опустится до –14 градусов.

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