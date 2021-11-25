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Размер выплат россиянам по страховкам от COVID-19 резко вырос в 2021 году

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В крупнейших страховых компаниях в этом году зафиксировали значительное увеличение объема выплат клиентам по страховкам, покрывающим риски заболевания коронавирусом, по сравнению с 2020-м. Об этом рассказали в «РЕСО-Гарантии», «Согласии», «Югории», «Ингосстрахе», ВСК и «Абсолют Страховании».

«Известия» опросили 17 страховщиков о продажах таких полисов за время пандемии. Из ответов семи из них следует, что перечисления клиентам по случаям заболевания COVID-19 превысили 850 млн рублей. Средняя цена страховки варьировалась от 3,3 тыс. до 8,4 тыс. рублей, а размер компенсации — от 2,4 тыс. до 1,291 млн. При этом некоторые полисы гарантируют компенсации уже в случае положительного ПЦР-теста, а другие — только при госпитализации или серьезном течении заболевания.

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За 10 месяцев 2021 года по рискам заболевания коронавирусом клиентам выплатили 95 млн рублей, а за 2020-й – 73 млн рублей, рассказала управляющий продуктом управления личного страхования и страхования выезжающих за рубеж САО «РЕСО-Гарантии» Надежда Гришина. В целом траты на диагностику и лечение коронавируса в текущем году повысились на 10–15%. Кроме того, компания отметила рост расходов, связанных с частыми постковидными осложнениями, за счет чего увеличился и средний размер выплаты.

Это подтвердили и в ВСК. Большинство клиентов сосредоточились на полисах, которые позволяют справиться с последствиями COVID-19. Спрос на такие страховки увеличился на 35% по сравнению с 2020-м, их купило 128 тыс. россиян, сообщили в пресс-службе организации.

В «Абсолют Страховании» за 10 месяцев 2021-го количество убытков по коронавирусу выросло в 2,6 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а размер компенсаций — в два раза, до 32,3 млн рублей, сообщил директор департамента урегулирования убытков компании Игорь Люкин.

В «Ингосстрахе» осенью этого года количество заявленных убытков повысилось в два раза по сравнению с соответствующими месяцами 2020-го, рассказал начальник отдела урегулирования убытков страхования индивидуальных программ компании Николай Цветницкий. А в «Югории» объем выплат застрахованным от COVID-19 в этом году оказался на 37% больше, чем в предыдущем и составил 35 млн рублей.

Центробанк ведет мониторинг продаж страховок от ковида с конца прошлого года, когда произошел рост отказов компаний в выплатах. За 10 месяцев 2021-го в Банк России поступали жалобы клиентов на полисы от коронавирусной инфекции, однако в основном они были связаны с договорами, заключенными в 2020 году, до проведения проверки ЦБ, рассказали в пресс-службе ведомства. Часть обращений относилась к отказам в выплате возмещения, а остальные — к длительному сроку рассмотрения документов для получения средств по страховке.

В октябре этого года по предложению Банка России в силу вступили требования по использованию ключевого информационного документа (КИД) по полисам от ковида. Теперь перед заключением договора страховая компания обязана давать клиенту свод основных характеристик и исключений по страховке. В регуляторе ожидают, что это приведет к повышению качества предоставляемой потребителям информации.

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