Крытое футбольное поле и теннисный комплекс построят в Ижевске

В Ижевске реализуют два крупных инвестиционных спортивных проекта. Сопровождением проектов с общим финансированием 65 млн рублей занимается Корпорация развития Удмуртии.

Спортивно-игровой манеж будет выполнен в виде футбольного поля с искусственным покрытием. Внутри здания разместят раздевалки и душевые, также запланировано строительство административного корпуса. Объект будет готов в конце 2022 года, пишет ИА «Сусанин».

Теннисный комплекс будет включать два крытых корта. В 2022 году рабочие проведут коммуникации, а теннисные покрытия и административный корпус будут построены в 2023 году. Также планируется установка надувного модуля. Согласно проекту, комплекс начнет работу в I квартале 2023 года.

Благодаря двум объектам будут созданы 30 рабочих мест. Спортивные комплексы находятся в Устиновском районе Ижевска, где сейчас ведется активная жилая застройка.