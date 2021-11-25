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Ректору Шанинки Зуеву предъявили обвинение по делу о мошенничестве

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Ректору Шанинки Сергею Зуеву предъявлено обвинение по делу о фиктивном трудоустройстве сотрудников Минпросвещения РФ в РАНХиГС. Об этом сообщили в пресс-службе МВД России в четверг, 25 ноября.

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«Сегодня следователем следственной части по расследованию организованной преступной деятельности Главного следственного управления ГУ МВД России по городу Москве предъявлено обвинение директору Института общественных наук РАНХиГС, ректору ОАНО «Московская высшая школа социальных и экономических наук» Сергею Зуеву в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ», — сказали в пресс-центре.

По информации следствия, в 2018 году Зуев совместно с бывшим заместителем министра просвещения Российской Федерации Мариной Раковой и экс-заместителем гендиректора ФГАУ «Фонд новых форм развития образования» Евгением Заком вступили в преступный сговор в целях хищения денежных средств вуза.

Преступная схема основывалась на заключении подложных договоров между РАНХиГС и двенадцатью сотрудниками Минпросвещения РФ с целью их фиктивного трудоустройства по совместительству на должности научных сотрудников Института общественных наук, который является структурным подразделением вуза.

Ранее в этот день суд перевел исполнительного директора Шанинки Кристину Крючкову из СИЗО под домашний арест. По версии следствия, она участвовала в проекте, в котором выявили подделку отчетной документации. Сотрудница Шанинки признала свою вину и дала показания против Зуева.

Ректора Шанинки задержали 19 октября в качестве подозреваемого в хищении более чем 21 млн рублей, принадлежащих ФГАУ «Фонд новых форм развития образования».

В преступном сговоре с Зуевым подозревается бывший замминистра просвещения Марина Ракова. Ее арестовали по делу хищениях бюджетных средств в рамках реализации федерального проекта «Учитель года» национального проекта «Образование».

Раковой и экс-заместителю гендиректора ФГАУ «Фонд новых форм развития образования» Евгению Заку предъявили обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение»).

Кроме того, был арестован гражданский муж Раковой Артур Стеценко — он вместе с ней работал в Фонде новых форм развития образования.

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