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Мишустин призвал сделать медицинскую помощь доступнее

Мишустин: качественная медицинская помощь должна быть доступна каждому гражданину России
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Качественная медицинская помощь должна быть доступна каждому россиянину в каждом регионе. Об этом заявил в четверг, 25 ноября, премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе совещания по развитию здравоохранения.

«Качественная медицинская помощь должна быть, конечно, доступна жителям каждого региона нашей страны <…> Ориентиры в нашей работе в первую очередь — это Стратегия развития здравоохранения на ближайшие годы, которая была утверждена президентом России», — отметил Мишустин.

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По его словам, президент России Владимир Путин поставил конкретную задачу — к 2030 году необходимо обеспечить устойчивый рост численности населения.

Ранее, 23 ноября, Мишустин заявил, что правительство выделило дополнительно 5 млрд рублей на препараты для лечения пациентов с COVID-19 в больницах. Он добавил, что партии таких медикаментов, как планируется, поступят в медицинские учреждения до конца года.

20 октября Путин поручил Минздраву оказать поддержку регионам кадрами и лекарствами. Кроме того, российский лидер потребовал контролировать доступность в регионах лекарств и кислорода для больных с COVID-19.

На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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