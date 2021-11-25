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Три района Карелии завершили расселение аварийного жилья

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В Карелии три района — Питкярантский, Пряжинский и Сегежский — завершили участие в программе по расселению аварийного жилья. В Лахденпохском районе предстоит ввод в эксплуатацию строящегося дома.

Как рассказал глава карельского минстроя Виктор Россыпнов, осталось 13 муниципалитетов, из них в семи районах объем расселяемого жилья небольшой — менее 50 квартир в каждом. Поэтому до середины 2022 года есть возможность закончить расселение, передает ИА «Карелinform».

«Чтобы завершить действующую программу, нам необходимо построить 20 новых домов. Из них два уже построены и введены в эксплуатацию (в Петрозаводске и Кондопоге), завершается регистрация квартир и до конца года мы с администрациями районов рассчитываем передать жителям все квартиры. Еще два дома (в Лахденпохье и Кондопоге) находятся на завершающей стадии строительства — планируем их ввод в I квартале 2022 года», — рассказал Виктор Россыпнов. Также началось строительство еще трех домов в Петрозаводске, Сортавале и селе Янишполе.

Правительство Хабаровского края выделило 296 млн рублей на расселение бараков в региональном центре. Власти начали размещать заявки на приобретение квартир. Речь идет о домах на проспекте 60-летия Октября. Бараки были признаны аварийными после 1 января 2017 года. Расселение будет вестись двумя способами. В зависимости от пожеланий жильцов они получат новые благоустроенные квартиры или компенсации из расчета рыночной стоимости жилья. На первом этапе размещены 15 заявок на закупку жилья. По итогам опроса составлен список граждан, которые хотят получить компенсацию. Рыночная стоимость возмещения в среднем составляет 64 тыс. рублей за 1 кв. м жилья.

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