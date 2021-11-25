В России впервые покажут мультимедийный спектакль «Ван Гог. Дыхание звезд»

3 декабря в арт-пространстве «Зоодепо» состоится премьера мультимедийного спектакля «Ван Гог. Дыхание звезд». Зрителям представят первый мировой опыт комбинации живой игры актеров и созданного специально для проекта высококачественного проекционного контента.

Узнать Ван Гога, погрузиться в его мир, стать самому на мгновение великим гением — такой уникальный опыт ждет каждого гостя исключительной постановки. Масштабная и кропотливая работа над проектом шла с начала года. Для шоу создан специальный павильон с огромными экранами, на которые проецируются изображения полотен великого художника. Всего будет продемонстрировано более 300 картин, эскизов и документальных фотографий мастера. Цифровая аудиовизуальная часть произведена немецкой компанией Vision Multimedia Projects, чьи иммерсивные выставки посетило более 2 млн человек в 10 странах мира.

«Мы благодарны площадке «Зоодепо» за возможность впервые показать российской публике мультимедийный спектакль «Ван Гог. Дыхание звезд». До сегодняшнего дня спектакль с успехом демонстрировался в Дубае и Швейцарии, и мы надеемся, что он также понравится взыскательной московской публике. Думаю, что трогательная история гения в исполнении актеров московских театров на фоне огромных шедевров художника никого не оставит равнодушным», — сказал Олег Маринин, организатор проекта, глава компании Vision Multimedia.

Мультимедийные декорации, захватывающие дух спецэффекты, изумительная музыка и великолепная игра актеров всецело вовлекают зрителей в действо. Невозможно остаться безучастным к трогательной истории жизни художника, наполненной творческими амбициями и разочарованиями, преданностью работе и абсолютной бедностью, гениальностью, граничащей с безумием.

Сценарий основан на письмах художника к своему брату. В роли Винсента Ван Гога и его брата Тео — актеры московских театров Юрий Соколов (театр «Модерн»), Николай Орловский (театр «Мастерская Петра Фоменко»), а также Петр Лойко и Альберт Ибрагимов. Откровенный, душевный и чувственный разговор с Ван Гогом погружает зрителя в творческие поиски гения, его сомнения, воспоминания и предчувствия. Мультимедийный спектакль — это шанс прожить жизнь Ван Гога и понять глубокое психологическое содержание его шедевров.