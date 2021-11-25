В Орловской области утвердят систему получения QR-кодов жителями с антителами

В Орловской области к 1 декабря 2021 года утвердят систему, позволяющую жителям региона при наличии достаточного титра антител к коронавирусу получить QR-код. Об этом в четверг, 25 ноября, сообщило правительство региона.

«Соответствующее поручение департаменту здравоохранения области дал сегодня губернатор Андрей Клычков на еженедельном заседании регионального оперативного штаба», — отмечается на сайте администрации Орловской области.

В ходе заседания глава региона поручил утвердить количественный уровень достаточного титра антител к COVID-19, а также порядок включения медицинских организаций в перечень учреждений, осуществляющих выдачу QR-кодов гражданам.

«Прежде всего, в этом заинтересованы люди, переболевшие коронавирусом и имеющие высокий уровень антител. С 1 декабря они смогут обратиться в лечебные учреждения региона, которые делают тесты на определение антител. Достаточное количество антител станет основанием для получения QR-кода, который будет действовать только на территории области», — отметил Клычков.

QR-код орловцы получат в лаборатории, где сдавали кровь. Коды будут формироваться на специальной платформе. Пациент сдавая кровь, должен будет выразить соответствующее согласие на обработку своих данных.

Ранее в этот же день стало известно, что власти Татарстана с 26 ноября будут выдавать региональный QR-код не только имеющим медотвод от вакцинации, но и прошедшим вакцинацию первым компонентом. Срок действия таких QR-кодов — 24 дня с момента вакцинации.

12 ноября Минздрав РФ утвердил сроки действия QR-кодов для переболевших после прививки. В приказе министерства сказано, что после вакцинации QR-код действителен год, после болезни — полгода.