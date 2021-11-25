Губернатор Кемеровской области посетил пострадавших шахтеров в больнице

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев навестил в больнице пострадавших при аварии работников шахты «Листвяжная». Об этом сообщается в Telegram-канале главы региона в четверг, 25 ноября.

Цивилев заслушал доклад о лечении шахтеров в Кузбасском клиническом центре охраны здоровья шахтеров в городе Ленинск-Кузнецкий, сообщает телеканал «Звезда».

В 08:35 (04:35 мск) 25 ноября в горной выработке ООО «Шахта «Листвяжная» произошло задымление. Причиной его возникновения, возможно, стал взрыв в вентиляционном штреке. В результате возгорания погибли 11 человек, пострадали 46 граждан. В настоящий момент в шахте остаются 35 человек.

В этот же день Цивилев сообщил, что после ЧП 38 человек госпитализированы. При этом губернатор подтвердил информацию о том, что проведение поисково-спасательных работ приостановлено из-за высокой концентрации взрывоопасных газов в шахте.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Президент России Владимир Путин выразил глубокие соболезнования семьям шахтеров, погибших в результате ЧП, пишет REGNUM. Российский лидер назвал большой бедой гибель горняков.

Кроме того, глава государства поручил организовать помощь пострадавшим на шахте в Кузбассе. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, Путин уже выслушал доклады по этой теме от губернатора региона и врио главы МЧС, которым также поручил предпринять максимально возможные усилия для продолжения спасательной операции.

Премьер-министр России Михаил Мишустин выразил соболезнования в связи с пожаром на шахте «Листвяжная» в Кузбассе и заявил, что обстоятельства ЧП будут тщательно расследованы, а всем пострадавшим будет оказана любая необходимая помощь, сообщается на сайте kp.ru.

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев объявил в регионе трехдневный траур по погибшим шахтерам, который пройдет с 26 по 28 ноября. Также он встретился с родственниками горняков, которые в данный момент находятся в шахте.