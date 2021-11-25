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Ассоциация менеджеров проводит XIV форум

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2 декабря 2021 года Ассоциация менеджеров проведет XIV форум «People Investor: компании, инвестирующие в людей» на тему «Устойчивое развитие в эпоху «джокеров». На площадке ММПЦ «Россия сегодня» управленцы обсудят стратегии устойчивого развития компании в череде событий с низкой вероятностью, но масштабными эффектами и назовут победителей конкурса социальных проектов.

Первая четверть XXI века ознаменовалась фундаментальной трансформацией общемировых процессов. Терраформирование и изменение климата, последствия четвертой промышленной революции, пандемия, появление новых энергоносителей меняют общественное сознание, политическую повестку, экономики стран. В результате устоявшиеся за десятилетия бизнес-модели уступают место цифровым экосистемам. Конкурентные преимущества, основанные на цене и качестве, сменяются ESG и этическими стандартами. Устойчивое развитие — непредсказуемыми ралли. В стремительно меняющейся картине мира «джокеры» как предвестники новых вызовов начинают играть ключевую роль.

В числе участников:

  • Виктор Жидков, председатель правления Национального расчетного депозитария, группа «Московская биржа»;
  • Владимир Потапов, главный исполнительный директор, «ВТБ Капитал Инвестиции»;
  • Алексей Пудовкин, директор по взаимодействию с инвесторами, ДОМ.РФ;
  • Арташес Сивков, заместитель председателя правления, Россельхозбанк;
  • Ольга Сорокина, заместитель генерального директора по развитию бизнеса, «Страховой Дом ВСК»;
  • Александр Чулок, директор Центра научно-технологического прогнозирования Института статистических исследований и экономики знаний, НИУ ВШЭ.

Время проведения: 11:00–19:00
Формат: онлайн + офлайн
Участие: бесплатно

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