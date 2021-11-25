Центральный парк реконструировали в подмосковных Мытищах

В подмосковных Мытищах преобразовали Центральный парк. Там благоустроили главную площадь, уложили плиточное покрытие на набережной, реконструировали пешеходные дорожки.

В парковой зоне появились детская игровая площадка и скейт-парк площадью 1450 кв. м, которым активно пользуется молодежь. Специалисты привели в порядок мемориальный сквер «Вечный огонь», высадили деревья и кустарники. проведены работы по устройству наружного освещения и системы видеонаблюдения.

Мытищинский Центральный парк реконструировали в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда», сообщает «Подмосковье сегодня».

Ранее сообщалось, что в Московской области внедряется система мониторинга контейнерных площадок для контроля переполненности мусорных баков. Работы проводятся в рамках нацпроекта «Цифровая экономика». Возле мусорных площадок установят видеокамеры, которые помогут отслеживать ситуацию и будут передавать данные в аналитическую систему.