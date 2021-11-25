Госдума сняла депутатскую неприкосновенность с Рашкина

Госдума на заседании в четверг, 25 ноября, проголосовала в поддержку представления генпрокурора о снятии неприкосновенности с депутата КПРФ Валерия Рашкина.

По сообщению корреспондента «Известий», за лишение Рашкина неприкосновенности в рамках уголовного дела проголосовал 341 парламентарий, против — 55, еще двое воздержались.

За возбуждение дела об административной ответственности выступили 344 депутата, против — 54, один воздержался.

29 октября комитет охотничьего хозяйства и рыболовства Саратовской области подал в полицию заявление на Рашкина по подозрению в незаконной охоте. Сотрудники комитета совместно с правоохранителями проводили рейды под Саратовом, когда услышали выстрелы на территории охотничьих угодий Саратовского областного общества охотников и рыболовов.

Инспекторы обнаружили автомобиль, в котором находились два человека, одним из которых оказался Рашкин, а в багажнике — части туши лося, ножи и топор.

19 ноября Рашкин признался, что застрелил лося, заявив, что он якобы перепутал животное с кабаном в условиях плохой видимости, используя тепловизор. Он подчеркнул, что не уклоняется от допросов и готов дать показания следствию.

22 ноября представитель Генпрокуратуры РФ Сергей Бочкарев рассказал, что ведомство попросило Госдуму разрешить избрать меру пресечения в отношении Рашкина в виде запрета определенных действий.