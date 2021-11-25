Умер бывший мэр Киева Омельченко

Бывший мэр Киева Александр Омельченко скончался в четверг, 25 ноября, на 84-м году жизни. Об этом в своем Telegram-канале сообщил действующий мэр украинской столицы и глава Киевской городской государственной администрации (КГГА) Виталий Кличко.

Он уточнил, что Омельченко был мудрым управленцем и близким другом.

Вместе с тем действующий мэр Киева 18 ноября рассказал, что у Омельченко диагностировали COVID-19. Кличко также добавил, что болезнь протекала тяжело, врачи констатировали поражение легких.

Виталий Кличко стал мэром Киева в 2014 году. Омельченко, в свою очередь, занимал данный пост с 1999 по 2006 годы. В последние годы жизни он был депутатом Киевсовета, добавляет «Украина.ру».