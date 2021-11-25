Мэрия Владивостока заплатит 11 млн рублей за «кладбищенские» скамейки

Администрации Владивостока придется заплатить 10,8 млн рублей поставщику гранитных скамеек, которые оказались в центре скандала в 2020 году. Об этом говорится на сайте Арбитражного суда Приморского края.

На городское управление дорог и благоустройства подал в суд поставщик этих скамеек, компания «Комфорт Строй». Суд постановил, что подрядчик выполнил условия договора. Иск был удовлетворен. Таким образом, мэрия должна выплатить компании долг, пишет Vostokmedia.

В прошлом году вокруг лавочек, установленных на центральной площади Владивостока, разгорелся скандал. Скамейки не понравились жителям города. Некоторые принесли к лавочкам похоронные венки, указывая на погребальный вид городского убранства.

Позже прокуратура провела проверку проведения закупок по контрактам. Губернатор Приморского края Олег Кожемяко назвал лавочки «саркофагами» и порекомендовал создать архитектурный совет. После скандала лавочки демонтировали и увезли с площади.