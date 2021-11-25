Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Общество
Врио главы МЧС подтвердил гибель троих спасателей на шахте в Кузбассе
Экономика
ЦБ подтвердил прогноз о снижении годовой инфляции до 4-4,5% в 2022 г.
Мир
В ЛНР заявили о гибели более 1,7 тыс. мирных жителей от действий Украины
Общество
Северная Осетия при повторном голосовании поддержала проект о QR-кодах
Мир
В офисе Зеленского опровергли планы по введению военного положения на Украине
Мир
Вучич заявил о получении Сербией российских ПТРК «Корнет» до конца года
Общество
В Петербурге с 27 декабря в отели будут заселять по QR-коду или ПЦР-тесту
Общество
Мишустин призвал сделать медицинскую помощь доступнее
Мир
В Чехии введут режим ЧС из-за ситуации с коронавирусом
Общество
Губернатор Кемеровской области посетил пострадавших шахтеров в больнице

Суд признал бизнесмена Худояна виновным по делу о крупном хищении

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Коптевский суд Москвы признал владельца компании Optima Development Альберта Худояна виновным в мошенничестве, совершенном организованной группой, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере. Об этом сообщили «Известиям» в четверг, 25 ноября, в пресс-службе суда.

Таким образом, суд назначил Альберту Худояну наказание в виде шести лет колонии общего режима со штрафом 800 тыс. рублей. Его соучастнику — экс-генеральному директору компании «Авиасити» Сергею Коноплеву суд назначил три года лишения свободы со штрафом в 200 тыс. рублей.

Тамбовский вой: как руководство умершего клуба попало под следствие
За что задержан экс-спортивный директор Павел Худяков

Оба осужденных будут отбывать наказание в исправительной колонии общего режима.

По словам адвоката Худояна Николая Яшина, защита бизнесмена обжалует приговор, передает «РИА Новости».

Худояна задержали в июне 2019 года. Бизнесмен обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере и хищении имущества. По версии следствия, он путем обмана и злоупотребления доверием приобрел три участка компании Mansfield Executive Ltd под застройку жилищного комплекса. Сам он отрицает вину и заявляет, что уголовное преследование связано с рейдерским захватом его фирмы.

При этом по делу Худояна были задержаны двое заместителей начальников следственного департамента МВД РФ — Александр Краковский и Александр Бирюков, а также старший следователь по особо важным делам Александр Брянцев. По основной версии, они поспособствовали изменению меры пресечения для Худояна. Суд арестовал подозреваемых, но в июне 2021 года их освободили из СИЗО.

Бирюкова и Краковского уволили со службы в МВД РФ по отрицательным мотивам.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021