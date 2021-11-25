Суд признал бизнесмена Худояна виновным по делу о крупном хищении

Коптевский суд Москвы признал владельца компании Optima Development Альберта Худояна виновным в мошенничестве, совершенном организованной группой, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере. Об этом сообщили «Известиям» в четверг, 25 ноября, в пресс-службе суда.

Таким образом, суд назначил Альберту Худояну наказание в виде шести лет колонии общего режима со штрафом 800 тыс. рублей. Его соучастнику — экс-генеральному директору компании «Авиасити» Сергею Коноплеву суд назначил три года лишения свободы со штрафом в 200 тыс. рублей.

Оба осужденных будут отбывать наказание в исправительной колонии общего режима.

По словам адвоката Худояна Николая Яшина, защита бизнесмена обжалует приговор, передает «РИА Новости».

Худояна задержали в июне 2019 года. Бизнесмен обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере и хищении имущества. По версии следствия, он путем обмана и злоупотребления доверием приобрел три участка компании Mansfield Executive Ltd под застройку жилищного комплекса. Сам он отрицает вину и заявляет, что уголовное преследование связано с рейдерским захватом его фирмы.

При этом по делу Худояна были задержаны двое заместителей начальников следственного департамента МВД РФ — Александр Краковский и Александр Бирюков, а также старший следователь по особо важным делам Александр Брянцев. По основной версии, они поспособствовали изменению меры пресечения для Худояна. Суд арестовал подозреваемых, но в июне 2021 года их освободили из СИЗО.

Бирюкова и Краковского уволили со службы в МВД РФ по отрицательным мотивам.