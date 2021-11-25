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Белоруссия сообщила о совместном с Россией патрулировании границы

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Минобороны Белоруcсии в четверг, 25 ноября, сообщило о совместном патрулировании границы республики авиацией белорусских Военно-воздушных сил (ВВС) и Воздушно-космических сил (ВКС) России.

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«В связи с участившимися случаями полетов различных видов авиации вблизи государственной границы Республики Беларусь (Белоруссии. — Ред.) и в интересах предотвращения нарушения границы в воздушном пространстве принято решение о наращивании состава дежурных сил по ПВО и совместном патрулировании госграницы в воздушном пространстве авиацией ВВС и войск ПВО Вооруженных сил Республики Беларусь (Белоруссии. — Ред.) и ВКС Российской Федерации», — говорится в сообщении в Telegram-канале белорусского ведомства.

В Минобороны добавили, что 25 ноября выполнен полет смешанной тактической группы на патрулирование воздушного пространства вдоль госграницы Белоруссии в составе многофункциональных истребителей Су-30СМ Белоруссии и России.

Ранее, 18 ноября, министерство обороны Белоруссии зафиксировало рост интенсивности полетов разведывательной и боевой авиации стран НАТО у границы республики. Кроме того, отмечалось, что общее количество полетов авиации альянса в последнее время увеличилось почти в два раза.

11 ноября президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил минобороны, КГБ и погранвойскам республики обеспечить контроль за передвижением войск НАТО и Польши. По его словам, Польша и НАТО подтянули свои войска к границе с Белоруссией «внаглую, не предупредив никого».

28 октября Лукашенко заявил, что Москва и Минск будут действовать жестко из-за милитаризации вдоль западных границ Союзного государства. До этого, 20 октября, министр обороны России Сергей Шойгу отметил наращивание присутствия НАТО у границ Союзного государства РФ и Белоруссии. По его словам, в Польшу и страны Балтии переброшены бронетанковая бригада сухопутных войск США и четыре многонациональные батальонные тактические группы.

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