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После избиения девушек дагестанцем в кафе в Астрахани возбуждено дело

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Полиция Астрахани возбудила уголовное дело о хулиганстве после избиения посетительниц одного из местных кафе уроженцем Дагестана. Об этом 25 ноября говорится в сообщении на сайте регионального главка МВД.

Инцидент произошел 16 ноября. Вскоре сотрудники уголовного розыска задержали 26-летнего жителя Дагестана.

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В ходе расследования допрошены очевидцы происшествия и изъяты записи с камер видеонаблюдения.

«В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Расследование уголовного дела продолжается», — добавили в полиции.

В случае признания вины фигуранту грозит до пяти лет лишения свободы.

7 ноября в Московской области избили подростка, который пытался заступиться за девушек. По словам отчима пострадавшего, тот подошел к толпе мужчин с девушками, которые с ними выпивали и плакали, чтобы помочь девушкам. Однако подростка отвели в сторону и сказали, что девочки что-то украли.

Подросток пошел дальше, однако один из мужчин догнал его и ударил в лицо. Пострадавший распылил перцовый газ и убежал. Он пытался подать заявление в полицию, однако его не приняли.

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