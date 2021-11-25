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Всем пострадавшим на шахте в Кузбассе окажут необходимую помощь

Бывший спасатель оценил оборудование оставшихся в шахте в Кузбассе горняков

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Стандартного оборудования, которое есть у каждого шахтера, может быть недостаточно для спасения горняков, оставшихся под землей в Кузбассе, но всё же шансы есть. Об этом бывший руководитель Российского центра подготовки спасателей, заслуженный спасатель России Александр Гофштейн заявил в четверг, 25 ноября.

Горячая пыль: в Кузбассе погибли шахтеры
На шахте «Листвяжная» в Кемеровской области прогремел взрыв

Он рассказал, что у работников шахт почти всегда есть «шахтный самоспасатель», которого может хватить на разный отрезок времени в зависимости от ситуации. Бывший спасатель уточнил, по функциям он напоминает противогаз и не является источником чистого воздуха. По его словам, с большой концентрацией угарного газа или метана самоспасатель может не справиться.

«Если я дышу интенсивно — (его хватает на. — Ред.) 10–15 минут, если сижу и жду помощи — 20 минут», — объяснил Гофштейн «РИА Новости».

При этом он считает, что надежда на спасение оказавшихся под землей шахтеров всё еще остается, так как они могут находиться в зонах с притоком воздуха, передает НСН.

В 08:35 (04:35 мск) 25 ноября в горной выработке ООО «Шахта «Листвяжная» произошло задымление. Причиной его возникновения, возможно, стал взрыв в вентиляционном штреке. В результате возгорания погибли 11 человек, пострадали 46 граждан. В настоящий момент в шахте остаются 35 человек.

В этот же день Цивилев сообщил, что после ЧП 38 человек госпитализированы. При этом губернатор подтвердил информацию о том, что проведение поисково-спасательных работ приостановлено из-за высокой концентрации взрывоопасных газов в шахте.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Президент России Владимир Путин выразил глубокие соболезнования семьям шахтеров, погибших в результате ЧП. Российский лидер назвал большой бедой гибель горняков, сообщает телеканал «360». По его поручению врио главы МЧС Александр Чуприян и руководитель Ростехнадзора Александр Трембицкий вылетели в Кузбасс.

Кроме того, глава государства поручил организовать помощь пострадавшим на шахте в Кузбассе. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, Путин уже выслушал доклады по этой теме от губернатора региона и врио главы МЧС, которым также поручил предпринять максимально возможные усилия для продолжения спасательной операции.

Премьер-министр России Михаил Мишустин выразил соболезнования в связи с пожаром на шахте «Листвяжная» в Кузбассе и заявил, что обстоятельства ЧП будут тщательно расследованы, а всем пострадавшим будет оказана любая необходимая помощь, передает RT.

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев объявил в регионе трехдневный траур по погибшим шахтерам, который пройдет с 26 по 28 ноября, сообщает телеканал «Звезда». Также он встретился с родственниками горняков, которые в данный момент находятся в шахте.

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