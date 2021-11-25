Ученые с «Академика Иоффе» рассказали новые подробности задержания

Участники экспедиции на судне «Академик Иоффе» заявили, что о возможном задержании руководство знало последние несколько лет. Об этом они рассказали в четверг, 25 ноября, телеканалу РЕН ТВ.

«Это известно было три года. Руководству Министерства науки и института. В основном Миннауки и отделу флота», — сообщил один из участников экспедиции.

По его словам, судно зашло в датский порт по приказу Атлантической базы флота.

Однако начальник экспедиции Елена Иванова опровергла эти сведения.

«Нет, конечно (не знали. — Ред.). Мы не зашли в датский порт. Мы с разрешения МИДа бункеровались на рейде. Заявка была подана МИДом. Мы в датский порт вообще не заходили», — отметила она.

По словам Ивановой, судно должно было просто заправиться, но вместо этого его задержали.

Кроме того, она пояснила, что из-за ареста экспедиция сорвалась, а ее участники были вынуждены почти месяц находиться в плавучей лаборатории вблизи датского порта.

Судно «Академик Иоффе» было задержано в Дании 1 ноября. Арест был осуществлен «в качестве обеспечительной меры по иску третьей стороны, связанному с предыдущей деятельностью», о чем сообщило российское посольство.

Канадская компания One Ocean Expeditions, которая специализируется на круизах, несколько лет назад назад арендовала судно через посредника. Оно было одним из трех в распоряжении организации. В 2018 году у нее начались финансовые проблемы, и из-за задолженности перед фирмой-посредником «Академика Иоффе» изъял владелец, что принесло компании убытки.

Кроме того, в августе 2018 года судно врезалось в скалу и село на мель в бухте Нунавут, где морское дно плохо изучено. В компании посчитали, что в происшествии виноваты россияне, управлявшие кораблем.

One Ocean Expeditions подала иск на $19 млн. Организация заявила, что из-за севшего на мель «Академика Иоффе» понесла ущерб в размере $6,5 млн, а сумма других издержек составила $12,5 млн.

9 ноября посольство РФ в Дании сообщило, что страна не вводила ограничительные меры в отношении научных сотрудников и членов экипажа российского судна.

24 ноября российские ученые прибыли в Калининград на судне «Академик Николай Страхов».