Генсек НАТО заявил о готовности обсуждать с Россией ситуацию вокруг Украины

Североатлантический альянс готов к обсуждению с РФ ситуации вокруг Украины, в том числе в рамках Совета Россия–НАТО. Об этом 25 ноября на совместной пресс-конференции с президентом Польши Анджеем Дудой в Брюсселе заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

«Жаль, что РФ закрыла офисы НАТО в Москве и прекратила работу миссии при альянсе в Брюсселе. Мы готовы к диалогу, включая Совет Россия-НАТО, по чувствительным вопросам, в числе которых ситуация вокруг Украины. Мы верим, что это наилучший способ урегулирования подобных вопросов», — сказал он.

Ранее, 18 ноября, президент России Владимир Путин обвинил НАТО в разрушении механизма диалога. Он подчеркнул, что альянс проявляет по отношению к РФ подчеркнуто конфронтационный настрой, приближая свою военную инфраструктуру к российским границам, однако при этом подает сигналы о желании сотрудничать.

В тот же день официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что учения США и НАТО в Черном море, у границ России, являются провокацией. По ее словам, происходящее серьезно повышает риск эскалации напряженности.

До этого, 18 октября, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил о приостановке работы представительства РФ при НАТО с 1 ноября. Кроме того, приостанавливается деятельность военной миссии НАТО в Москве, аккредитация ее сотрудников отзывается с 1 ноября. Также прекратится деятельность информационного бюро НАТО в Москве, уточнил глава МИДа.

6 октября в альянсе приняли решение отозвать аккредитацию у восьми сотрудников представительства России при организации. Таким образом, количество аккредитаций, доступных российским дипломатам при НАТО, теперь составляет 10.

Столтенберг, в свою очередь, заявил, что решение о лишении аккредитации не связано с конкретными событиями. По его словам, в НАТО «видели в течение уже некоторого времени усиление российской вредоносной деятельности».