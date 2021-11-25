Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
Вучич сообщил о продлении Россией цены на газ для Сербии
Общество
В Татарстане выдадут QR-код получившим первый компонент вакцины
Мир
Белоруссия сообщила о совместном с Россией патрулировании границы
Общество
«Спутник V» показал лучшую на фоне других вакцин эффективность в Венгрии
Мир
Меркель призвала страны ЕС продемонстрировать единство по ситуации на Украине
Мир
Москва и Минск сформируют группу по расследованию геноцида в годы войны
Культура
Группа «Руки вверх» выпустит коллекцию NFT
Мир
Польша предложила НАТО расширить военное присутствие на восточном фланге
Мир
ЕК предложила разрешить въезд переболевшим COVID-19 и привитым одобренными вакцинами
Общество
Всем пострадавшим на шахте в Кузбассе окажут необходимую помощь

Генсек НАТО заявил о готовности обсуждать с Россией ситуацию вокруг Украины

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Североатлантический альянс готов к обсуждению с РФ ситуации вокруг Украины, в том числе в рамках Совета Россия–НАТО. Об этом 25 ноября на совместной пресс-конференции с президентом Польши Анджеем Дудой в Брюсселе заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

«Жаль, что РФ закрыла офисы НАТО в Москве и прекратила работу миссии при альянсе в Брюсселе. Мы готовы к диалогу, включая Совет Россия-НАТО, по чувствительным вопросам, в числе которых ситуация вокруг Украины. Мы верим, что это наилучший способ урегулирования подобных вопросов», — сказал он.

Повернулись блоком: на каких условиях РФ готова к диалогу с НАТО
В чем Москва обвиняет альянс и почему он усиливает ответ на угрозы со ее стороны

Ранее, 18 ноября, президент России Владимир Путин обвинил НАТО в разрушении механизма диалога. Он подчеркнул, что альянс проявляет по отношению к РФ подчеркнуто конфронтационный настрой, приближая свою военную инфраструктуру к российским границам, однако при этом подает сигналы о желании сотрудничать.

В тот же день официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что учения США и НАТО в Черном море, у границ России, являются провокацией. По ее словам, происходящее серьезно повышает риск эскалации напряженности.

До этого, 18 октября, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил о приостановке работы представительства РФ при НАТО с 1 ноября. Кроме того, приостанавливается деятельность военной миссии НАТО в Москве, аккредитация ее сотрудников отзывается с 1 ноября. Также прекратится деятельность информационного бюро НАТО в Москве, уточнил глава МИДа.

6 октября в альянсе приняли решение отозвать аккредитацию у восьми сотрудников представительства России при организации. Таким образом, количество аккредитаций, доступных российским дипломатам при НАТО, теперь составляет 10.

Столтенберг, в свою очередь, заявил, что решение о лишении аккредитации не связано с конкретными событиями. По его словам, в НАТО «видели в течение уже некоторого времени усиление российской вредоносной деятельности».

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021