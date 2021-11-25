Шахтер раскрыл подробности ЧП в Кузбассе

Шахтер Руслан Клементьев поделился в четверг, 25 ноября, подробностями происходящего во время трагической ситуации с задымлением шахты «Листвяжная» в Кемеровской области.

По словам мужчины, после взрыва из шахты успели спастись те, кто приехал работать в первую смену.

«Может быть, взрыв, я не знаю. Я приехал в первую смену, должен был менять третью смену. Ко второй вахте мы приехали с мужиками, произошел взрыв. Те, кто приехал на первую вахту, успели спастись, не доходя до рабочего места», — рассказал шахтер в беседе с телеканалом «Звезда».

Клементьев добавил, что во время задымления некоторые работники шахты выходили сами, а некоторых выносили оттуда. Также он подчеркнул, что средство самоспасения было персонально у всех шахтеров, и в случае чрезвычайной ситуации работник должен его включать.

Ранее в этот день премьер-министр России Михаил Мишустин выразил соболезнования в связи с пожаром на шахте «Листвяжная» в Кузбассе и заявил, что обстоятельства ЧП будут тщательно расследованы, а всем пострадавшим будет оказана любая необходимая помощь, передает RT.

Ранее в четверг губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев объявил в регионе трехдневный траур по погибшим шахтерам, который пройдет с 26 по 28 ноября, сообщает телеканал «360». Также он встретился с родственниками горняков, которые в данный момент находятся в шахте.

В 08:35 (04:35 мск) 25 ноября в горной выработке ООО «Шахта «Листвяжная» произошло задымление. Причиной его возникновения, возможно, стал взрыв в вентиляционной штреке. В результате возгорания погибли 11 человек, пострадали 46 граждан. В настоящий момент в шахте остаются 35 человек.

В этот же день Цивилев сообщил, что после ЧП 38 человек госпитализированы. При этом губернатор подтвердил информацию о том, что проведение поисково-спасательных работ приостановлено из-за высокой концентрации взрывоопасных газов в шахте.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Президент России Владимир Путин выразил глубокие соболезнования семьям шахтеров, погибших в результате ЧП, передает НСН. По его поручению врио главы МЧС Александр Чуприян и руководитель Ростехнадзора Александр Трембицкий вылетели в Кузбасс.

Кроме того, глава государства поручил организовать помощь пострадавшим на шахте в Кузбассе. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, Путин уже выслушал доклады по этой теме от губернатора региона и врио главы МЧС, которым также поручил предпринять максимально возможные усилия для продолжения спасательной операции.