Польша предложила НАТО расширить военное присутствие на восточном фланге
Президент Польши Анджей Дуда предложил генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу расширить военное присутствие альянса на восточном фланге. Об этом он заявил 25 ноября в ходе брифинга, транслируемого на странице альянса в Twitter.
«Я предложил генсеку повысить готовность сил НАТО в этой части Европы на восточном фланге НАТО», — сказал польский лидер после встречи со Столтенбергом в Брюсселе.
Также он отметил, что сейчас мигранты пытаются пересечь границу Белоруссии с Польшей в темное время суток. Беженцы действуют мобильными группами в несколько десятков человек. Нападавшие на польских пограничников вооружены ножами, дубинками, ломами. Зачастую у них есть слезоточивый газ, добавил Дуда.
Ранее в четверг более 200 беженцев силой проникли на территорию Польши со стороны Белоруссии. Мигрантов задержали и направили на линию границы.
Накануне президент России Владимир Путин в телефонном разговоре обсудил с главой Евросовета Шарлем Мишелем миграционный кризис на границе Белоруссии и стран Евросоюза. В частности, стороны обратили внимание на факты применения польскими силовиками водометов, слезоточивого газа, светошумовых гранат и других спецсредств.
Ситуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии обострилась в начале ноября. Многочисленная группа беженцев, находящихся в Белоруссии, пришла к границе в лесной полосе. Мигранты резали колючую проволоку на границе двух стран и просили пустить их на территорию Евросоюза.
На данный момент беженцы покинули палаточные лагеря на границе и перешли в логистический центр, который предоставила белорусская сторона.