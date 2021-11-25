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Польша предложила НАТО расширить военное присутствие на восточном фланге

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Президент Польши Анджей Дуда предложил генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу расширить военное присутствие альянса на восточном фланге. Об этом он заявил 25 ноября в ходе брифинга, транслируемого на странице альянса в Twitter.

Выход в простой: как изменился лагерь беженцев на границе Польши и РБ
Из леса у погранперехода «Брузги» мигрантов переместили в логистический центр

«Я предложил генсеку повысить готовность сил НАТО в этой части Европы на восточном фланге НАТО», — сказал польский лидер после встречи со Столтенбергом в Брюсселе.

Также он отметил, что сейчас мигранты пытаются пересечь границу Белоруссии с Польшей в темное время суток. Беженцы действуют мобильными группами в несколько десятков человек. Нападавшие на польских пограничников вооружены ножами, дубинками, ломами. Зачастую у них есть слезоточивый газ, добавил Дуда.

Ранее в четверг более 200 беженцев силой проникли на территорию Польши со стороны Белоруссии. Мигрантов задержали и направили на линию границы.

Накануне президент России Владимир Путин в телефонном разговоре обсудил с главой Евросовета Шарлем Мишелем миграционный кризис на границе Белоруссии и стран Евросоюза. В частности, стороны обратили внимание на факты применения польскими силовиками водометов, слезоточивого газа, светошумовых гранат и других спецсредств.

Ситуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии обострилась в начале ноября. Многочисленная группа беженцев, находящихся в Белоруссии, пришла к границе в лесной полосе. Мигранты резали колючую проволоку на границе двух стран и просили пустить их на территорию Евросоюза.

На данный момент беженцы покинули палаточные лагеря на границе и перешли в логистический центр, который предоставила белорусская сторона.

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