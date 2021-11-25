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В Польше заявили о прорыве в страну более 200 мигрантов

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Более 200 беженцев силой проникли на территорию Польши со стороны Белоруссии. Мигрантов задержали и направили на линию границы, сообщила 25 ноября официальный представитель Пограничной стражи Польши Анна Михальская.

Выход в простой: как изменился лагерь беженцев на границе Польши и РБ
Из леса у погранперехода «Брузги» мигрантов переместили в логистический центр

По ее словам, инцидент произошел вечером 24 ноября на участке погранотряда в Черемше. Попытка прорыва сопровождалась агрессивным поведением мигрантов, кидавших в силовиков камни и палки.

«Около 230 лиц зашли на польскую сторону на расстояние нескольких метров. Они были задержаны и возвращены на линию границы», — приводит ее слова «РИА Новости».

При этом семь мигрантов остались в Польше. Некоторых из них госпитализировали.

«Они были измождены, они принимали участие в силовом нападении на нашу границу. У них царапины разного рода. Мы знаем, что их состояние стабильное. Врачи говорят, что в течение нескольких часов они смогут выйти из госпиталя», — рассказала представитель погранслужбы.

Ранее в этот день официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что несмотря на диалог между Берлином и Минском по миграционному кризису, Варшава не собирается отказываться от запугивания мигрантов на белорусско-польской границе. Она обратилась к властям Польши с призывом предпринять все необходимые меры для прекращения силовых действий в отношении беженцев.

Днем ранее президент России Владимир Путин в телефонном разговоре обсудил с главой Евросовета Шарлем Мишелем миграционный кризис на границе Белоруссии и стран Евросоюза. В частности, стороны обратили внимание на факты применения польскими силовиками водометов, слезоточивого газа, светошумовых гранат и других спецсредств.

22 ноября глава СК Белоруссии Дмитрий Гора заявил о 132 пострадавших из-за применения поляками спецсредств мигрантах, среди которых есть дети.

Ситуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии обострилась в начале ноября. Многочисленная группа беженцев, находящихся в Белоруссии, пришла к границе в лесной полосе. Мигранты резали колючую проволоку на границе двух стран и просили пустить их на территорию Евросоюза.

На данный момент беженцы покинули палаточные лагеря на границе и перешли в логистический центр, который предоставила белорусская сторона.

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