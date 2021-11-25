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ЕС предложил разрешить въезд переболевшим COVID-19 и привитым одобренными вакцинами

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Евросоюз (ЕС) с 1 марта 2022 года предлагает разрешить въезд всем, кто переболел COVID-19 или привился вакцинами, одобренными Европейским агентством лекарственных средств (ЕМА) и ВОЗ. Об этом в четверг, 25 ноября, сообщили в Еврокомиссии (ЕК).

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«Еврокомиссия предлагает упрощенный подход с 1 марта 2022 года, полностью зависящий от статуса путешественника, а не от страны отправления: государства-члены должны допускать только вакцинированных, выздоровевших или путешественников, совершающих важные поездки», — отмечается в сообщении.

В ЕК подчеркнули, что переболевшие COVID-19 граждане должны иметь при себе «европейский сертификат или документ, считающийся эквивалентным».

Первое обсуждение предложения пройдет на заседании Совета по комплексному реагированию на политические кризисы 25 ноября во второй половине дня. После того, как предложение будет принято, государства-члены должны будут реализовать меры, изложенные в рекомендации.

О том, что правила пересечения границ Евросоюза изменят в ближайшее время из-за распространения коронавируса заявила еврокомиссар по вопросам здравоохранения Стелла Кириакидес ранее в этот день.

Еврокомиссар обратила внимание на важность вакцинации от коронавируса, а также заявила, что странам, где от COVID-19 вакцинировано менее 80% населения, придется принять серьезные меры для сдерживания инфекции.

17 ноября «Известиям» в региональном бюро ВОЗ рассказали, что в Европе в настоящий момент наблюдается стремительный рост заболеваемости, госпитализаций и смертей. Представители организации подчеркнули необходимость соблюдения в Европе таких мер, как безопасная дистанция, ношение масок и регулярная гигиена рук.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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