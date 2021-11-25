В Москве прошло взвешивание бойцов перед «Бойцовским клубом РЕН ТВ»

В Москве в четверг, 25 ноября, прошло взвешивание бойцов перед предстоящими боями в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ», который пройдет 26 ноября. В главном состязании этого вечера будет разыгран титул чемпиона турнира.

Процедуру взвешивания прошли пары — российский боксер Сергей Кузьмин и бразилец Игор Адиэл, двукратный чемпион России по кикбоксингу Евгений Орлов и чемпион мира по тайскому боксу Гаджи Наврузов, а также россиянин Павел Шульский и кениец Коллинс Ойал.

Накануне Шульский встретился со своим противником Ойалом на пресс-конференции в МИЦ «Известия». Россиянин посоветовал противнику опасаться его кулаков.

Ойал, также известный по прозвищу Африканский Лев, прилетел в Москву на поединок 23 ноября. По его словам, в последние недели он много тренировался и готов к встрече с российским боксером.

В свою очередь Кузьмин 24 ноября назвал бразильца Адиэла опасным соперником. Тогда как бразильский спортсмен отметил, что решил изменить тактику для победы.

Поединки состоятся 26 ноября. Трансляцию события проведет РЕН ТВ, она начнется в 23:00 мск.