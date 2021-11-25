Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Культура
Группа «Руки вверх» выпустит коллекцию NFT
Мир
Польша предложила НАТО расширить военное присутствие на восточном фланге
Мир
ЕС предложил разрешить въезд переболевшим COVID-19 и привитым одобренными вакцинами
Общество
Всем пострадавшим на шахте в Кузбассе окажут необходимую помощь
Экономика
Международные резервы России обновили исторический максимум
Мир
Украинцы вышли на митинг против высоких тарифов на услуги ЖКХ
Мир
Вучич подарил Путину книги и серебряную вазу
Экономика
ЦБ предложил сделать постоянной возможность взять «кредитные каникулы»
Общество
Госсовет Чувашии поддержал законопроект о QR-кодах
Политика
Жириновский устроил скандал в Госдуме

В Москве прошло взвешивание бойцов перед «Бойцовским клубом РЕН ТВ»

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Москве в четверг, 25 ноября, прошло взвешивание бойцов перед предстоящими боями в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ», который пройдет 26 ноября. В главном состязании этого вечера будет разыгран титул чемпиона турнира.

Процедуру взвешивания прошли пары — российский боксер Сергей Кузьмин и бразилец Игор Адиэл, двукратный чемпион России по кикбоксингу Евгений Орлов и чемпион мира по тайскому боксу Гаджи Наврузов, а также россиянин Павел Шульский и кениец Коллинс Ойал.

«Спортивного интереса к бою с Конором нет, но на нем можно заработать»
Боец ММА Ислам Махачев — о Макгрегоре, подготовке к ближайшему поединку в UFC и карьерных планах

Накануне Шульский встретился со своим противником Ойалом на пресс-конференции в МИЦ «Известия». Россиянин посоветовал противнику опасаться его кулаков.

Ойал, также известный по прозвищу Африканский Лев, прилетел в Москву на поединок 23 ноября. По его словам, в последние недели он много тренировался и готов к встрече с российским боксером.

В свою очередь Кузьмин 24 ноября назвал бразильца Адиэла опасным соперником. Тогда как бразильский спортсмен отметил, что решил изменить тактику для победы.

Поединки состоятся 26 ноября. Трансляцию события проведет РЕН ТВ, она начнется в 23:00 мск.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021