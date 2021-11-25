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Американист объяснил планы Байдена исключить санкции против СП-2 из бюджета США

Американист Рогулев объяснил намерение Байдена исключить санкции против СП-2 из бюджета США
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Администрация президента США Джо Байдена намерена добиться исключения санкций портив газопровода «Северный поток – 2» (СП-2) из бюджета страны из-за попавших в список немецких фирм. Об этом в четверг, 25 ноября, заявил «Известиям» директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта при МГУ Юрий Рогулев.

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«Администрация Байдена требует исключения санкций из бюджета из-за немецких фирм. Дело в том, что законодатели снова подсунули туда в списки все компании, связанные с «Северным потоком – 2», в том числе немецкие попали под вожжу. А для президента США важно сохранить союзнические отношения с Германией. Он же обещал [и.о. канцлера ФРГ] Ангеле Меркель», — пояснил он.

По мнению эксперта, лишь из-за этого администрация и пытается изменить документ. При этом американист напомнил, что Вашингтон уже заявлял о продолжении санкционной политики против «Северного потока – 2».

«Палки в колеса они продолжат вставлять вплоть до запуска, но не против немецких фирм», — заключил Рогулев.

23 ноября министерство финансов Соединенных Штатов ввело санкции в отношении базирующейся на Кипре компании Transadria и судна Marlin, которые связаны с «Северным потоком – 2». При этом в американском ведомстве уточнили, что рестрикции вводятся на основании закона «О защите энергетической безопасности Европы» от 2019 года.

При этом, по информации издания Foreign Policy, администрация Байдена через своих сторонников-демократов в конгрессе добивается исключения санкций против «Северного потока – 2» из оборонного бюджета страны. Уточнялось, что действующая администрация Соединенных Штатов хочет предотвратить введение санкций в отношении компаний из ФРГ, связанных с СП-2.

16 ноября регулятор Германии приостановил сертификацию Nord Stream 2 AG как независимого оператора СП-2. По мнению регулятора, продолжить сертификацию можно будет тогда, когда в ФРГ создадут дочернюю компанию для германской части трубопровода. Министерство энергетики Германии назвало приостановку сертификации регуляторным вопросом и промежуточным этапом в данной процедуре, добавив, что это никак не скажется на энергоснабжении ФРГ.

Строительство СП-2 завершилось 10 сентября. Он построен от России до Германии по дну Балтики с целью прямых поставок газа в Европу. Страны ЕС в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают государства Прибалтики, Польша, США и Украина.

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