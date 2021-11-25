Программу переселения из аварийного жилья в Тамбовской области завершат досрочно

В Тамбовской области намерены досрочно завершить программу переселения из аварийного жилфонда. Вопрос обсудили на совещании в региональной администрации.

Речь идет о жилых многоквартирных домах, вступивших в программу до 1 января 2017 года. Переехать в новые квартиры владельцы смогут до 1 июня 2023-го.

Как отметил врио главы региона Максим Егоров, необходимо выстроить организационную работу по программе по-новому. Он видит проблему в неумелом планировании, пишет ИА «ОнлайнТамбов.ру».

«Планировать мероприятия надо как минимум на год вперед. И четко определить: сколько квартир строится, а сколько приобретается на вторичном рынке жилья. Сегодня мы должны иметь четкий план-график», — подчеркнул политик.

Егоров поручил оперативно представить план-график мероприятий на 2022–2023 годы и на перспективу поставил задачу расселить многоквартирные дома, признанные аварийными после 1 января 2017-го.

11 ноября пресс-служба российского кабмина сообщила, что правительство РФ ускорит работу по переселению граждан из непригодного жилья, расположенного в регионах Сибири и Дальнего Востока.

Речь идет о переселении граждан из временных помещений, построенных в период промышленного освоения районов Сибири и Дальнего Востока. Многие до сих пор живут в бытовках и бараках, которые на время предоставлялись приехавшим в регион строителям, нефтяникам, участникам различных экспедиций и их семьям.