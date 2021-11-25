В СФ назвали условия для выдачи QR-кодов вакцинированным иностранными вакцинами

Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике Юрий Архаров напомнил, что получить в России QR-код вакцинированного от коронавируса можно исключительно после прививки одной из зарегистрированных на территории страны вакцин. Так сенатор в четверг, 25 ноября, прокомментировал «Известиям» инициативу выдавать QR-коды привитым иностранными вакцинами, а также «неофициально» переболевшим COVID-19 гражданам.

Таким образом, следуя заявлению сенатора, выдавать QR-код гражданам, привитым иностранной вакциной, можно будет только после того, как препарат будет зарегистрирован в России.

«Вопрос признания зарубежных вакцин, безусловно,позволит снять часть социальной напряженности среди населения, но он должен быть обоюдным со стороны наших международных партнеров. Пока получить QR-код можно по итогам вакцинации только одной из зарегистрированных на территории РФ вакцин», — указал Архаров.

Сенатор подчеркнул, что взаимное признание вакцин от коронавируса и доступ к свободному вакцинированию актуален для совместной международной борьбы с инфекцией.

Ранее в этот же день об инициативе выдавать QR-коды гражданам, привитым иностранными вакцинами, а также тем, кто «неофициально» переболел инфекцией «Известиям» рассказал зампред фракции ЛДПР, глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Как стало известно, оба документа были внесены в парламент кабмином 12 ноября. Они касаются обязательного предъявления гражданами цифровых пропусков для посещения общественных мест, а также при передвижении на поездах и самолетах.

Первый заместитель председателя комитета Государственной думы по охране здоровья Федот Тумусов, комментируя соответствующее предложение, почеркнул, что смысл QR-кода заключается не в том, привился человек или не привился, а в том, что есть ли у него антитела к коронавирусу или нет. По его мнению, выдавать QR-коды по уровню антител стоит вне зависимости от того, как они у гражданина появились — в результате перенесенного переболевшим COVID-19 или же вакцинации любой вакциной.

Накануне президент России Владимир Путин поддержал предложение вице-премьера РФ Татьяны Голиковой о продлении срока действия сертификата о вакцинации от коронавируса у переболевших COVID-19 с шести месяцев до года.

12 ноября, Минздрав РФ утвердил сроки действия QR-кодов для переболевших после прививки. В приказе министерства сказано, что после вакцинации QR-код действителен год, после болезни — полгода. При этом в случае, если у привитого выявляется коронавирус, его цифровой пропуск аннулируется, а после завершения болезни начинает действовать на полгода.

Справку о вакцинации, перенесенной болезни или противопоказаниях граждане могут получить по запросу в больнице или в МФЦ. Электронная версия документа будет доступна на портале госуслуг.

В России в настоящее время проходит масштабная кампания по вакцинации. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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