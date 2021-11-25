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Международные резервы России обновили исторический максимум

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Международные резервы России обновили исторический максимум, составив $626,3 млрд на 19 ноября. Об этом свидетельствуют данные ЦБ РФ.

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Так, величина международных резервов РФ за неделю увеличилась на 0,02%.

Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ. Они состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ, а также средств в иностранной валюте (прочие резервные активы).

Прошлый исторический максимум был зафиксирован 12 ноября. Тогда международные резервы РФ составили $626,2 млрд. При этом по состоянию на 5 ноября их величина была равна $622,1 млрд. Таким образом, за неделю они увеличились на $4,1 млрд.

Отмечалось, что рост объема международных резервов возник под воздействием положительной переоценки, а также покупки иностранной валюты в рамках бюджетного правила.

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